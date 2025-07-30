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Gözleri Karadeniz'den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum"

Atv'nin yeni sezonda ekrana getireceği iddialı dizisi Gözleri Karadeniz'den ilk fragman geldi. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolde olduğu dizinin fragmanı pek de olumlu eleştiriler alamadı.

Gözleri Karadeniz'den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum"
Kubra Akalın

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Gözleri Karadeniz'den ilk fragman geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolde olduğu dizi; Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin'de çekilen dizinin ilk fragmanı sosyal medyada pek çok yorum aldı.

Gözleri Karadeniz den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum" 1

İLK FRAGMAN BEĞENİLMEDİ

Gözleri Karadeniz dizisinin ilk fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada fragmana şu yorumlar yapıldı:

Gözleri Karadeniz den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum" 2

  • Botokslarından ağlayamayan bir oyuncu
  • Erken final görüyorum hocam
  • Oğlanın duyguları bana geçmedi partner olarak uymadılar
  • Özge hep aynı mimikler, ağlamaya çalışıp ağlayamama
  • Bu kız da başrol ışığı yok
  • Hiç beğenmedim şive yok, oyuncularda duygu yok arkasına Karadeniz müziği koyduğunuz her video Karadeniz dizisi olmaz
  • Kesin tutmayacak
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Anahtar Kelimeler:
Özge Yağız Halit Özgür Sarı
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