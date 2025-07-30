Gözleri Karadeniz'den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum"

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Gözleri Karadeniz'den ilk fragman geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolde olduğu dizi; Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin'de çekilen dizinin ilk fragmanı sosyal medyada pek çok yorum aldı.

İLK FRAGMAN BEĞENİLMEDİ

Gözleri Karadeniz dizisinin ilk fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada fragmana şu yorumlar yapıldı: