Gözleri Karadeniz'den ilk fragman! Yorumlar gecikmedi: "Erken final görüyorum"

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden Gözleri Karadeniz'den ilk fragman geldi.
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolde olduğu dizi; Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Karadeniz'in büyüleyici coğrafyası Çamlıhemşin'de çekilen dizinin ilk fragmanı sosyal medyada pek çok yorum aldı.
Gözleri Karadeniz dizisinin ilk fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada fragmana şu yorumlar yapıldı:
Yeni dizi— Gözleri Karadeniz (@gozlerikaradnz) July 29, 2025
Gözleri KaraDeniz Eylül'de atv'de!#GözleriKaraDeniz @atvcomtr #gkd pic.twitter.com/thPAZbq8jE
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