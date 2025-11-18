Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür'ün acı hikayesi galaya damga vurdu! Önce anlatmak istemedi sonra... Her kelimesi gündem oldu

Şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakterine hayat veren Mehmet Özgür; Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya gibi isimlerle birlikte rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin galasında boy gösterdi.

Mehmet Özgür, aile hayatıyla ilgili de bugüne dek kimsenin bilmediği acı hikayesini paylaştı.

HİKAYESİ YÜREK BURKTU

Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" diyerek anlatmaya başladı.

Özgür; 'Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum. Şimdi Allah bize bir evlat daha verdi, onu da buramda (kalbini göstererek) taşıyorum. Öyle işte, hikayesi o' dedi.

YORUM YAĞDI

Mehmet Özgür'ün galadaki bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Adamsın', 'Baba gibi baba, böyle içten seven herkese tanrı dilediğini versin', 'Mekanı cennet olsun yavrunuzun', 'Yüreğimi aldınız götürdünüz be' gibi destek mesajları yağdı.