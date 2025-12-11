GQ Gecesi'nde şaşırttı: Nesrin Cavadzade baştan aşağı kapalı!

GQ Men of the Year Ödül Töreni, moda, sinema, müzik, spor ve iş dünyasının öne çıkan isimlerini bir araya getirdi. Bu yılki GQ Men of the Year töreni ise sosyal medyada “kim ne giydi?”, “kim ödül aldı?” sorularıyla gündemde yükseliyor.

Etkinlik, hem şıklık yarışının hem de yılın trend belirleyici anlarının adresi olurken, izleyiciler tarafından da yoğun şekilde araştırılıyor.

Gecede şıklık yarışı yaşanırken adından söz ettiren bir isim de Nesrin Cavadzade oldu. Her zaman iddialı seçimleriyle dikkat çeken oyuncu bu sefer dekolteden uzak tamamen kapalı tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade vücuda tam oturan, yere kadar uzanan, yüksek yaka beyaz elbisesiyle geceye geldi.

Görenleri şaşırtan oyuncunun bu tarzı ise oldukça başarılı bulundu ve gecenin dikkat çekenleri arasında yer aldı.