GQ Men of the Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu: Mert Yazıcıoğlu, Sinem Ünsal çok konuşuldu

GQ Men of the Year 2025, yılın en prestijli ve en çok merak edilen gecelerinden biri olarak İstanbul’da gerçekleşti. Moda, sinema, müzik ve spor dünyasının yıldızlarını buluşturan ödül töreni; kırmızı halı şıklığı, sürpriz anları ve ödül alan ünlü isimlerle sosyal medyada kısa sürede trend oldu. “Men of the Year 2025 ödülleri kimlere verildi?” sorusu ise en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. İşte gecenin kazananları ve öne çıkan detaylar…

ÖDÜL ALANLAR TAM LİSTE

2025 boyunca başarıları, etkileri ve popülerlikleriyle öne çıkan isimler şu kategorilerde ödüllendirildi:

Yılın Uluslararası Başarısı: Aras Aydın

Yılın Yükselen Yıldızı: Burak Dakak

Yılın Şefi: Bahtiyar Büyükduman

Yılın Müzisyeni: Edis

Onur Ödülü: Mazhar Alanson

Yılın Hype’ı: Çakal

Yılın Oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu

Yılın Stil Sahibi Erkeği: Rafael Cemo Çetin

Zamansızlık Ödülü: Okan Bayülgen

Yılın Kadını: Sinem Ünsal

Yılın Spor İnsanı: Victor Osimhen

Yılın Göz Alıcı Başarısı: Serkan Çayoğlu

Sinem Ünsal, “Yılın Kadını” ödülünü alırken kırmızı halıdaki tarzıyla çok konuşuldu.

Mert Yazıcıoğlu ise başarılı performanslarıyla yılın oyuncusu seçilirken sosyal medyada büyük tebrik yağdı.