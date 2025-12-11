MAGAZİN

GQ Men of the Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu: Mert Yazıcıoğlu, Sinem Ünsal çok konuşuldu

GQ Men of the Year 2025 Ödül Töreni, yılın en başarılı ve en çok konuşulan isimlerini bir araya getirdi. Mert Yazıcıoğlu’ndan Sinem Ünsal’a kadar birçok ünlünün ödüllere layık görüldüğü gecede, kırmızı halı şıklığı ve sürpriz anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GQ Men of the Year 2025, yılın en prestijli ve en çok merak edilen gecelerinden biri olarak İstanbul’da gerçekleşti. Moda, sinema, müzik ve spor dünyasının yıldızlarını buluşturan ödül töreni; kırmızı halı şıklığı, sürpriz anları ve ödül alan ünlü isimlerle sosyal medyada kısa sürede trend oldu. “Men of the Year 2025 ödülleri kimlere verildi?” sorusu ise en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. İşte gecenin kazananları ve öne çıkan detaylar…

GQ Men of the Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu: Mert Yazıcıoğlu, Sinem Ünsal çok konuşuldu 1

ÖDÜL ALANLAR TAM LİSTE

2025 boyunca başarıları, etkileri ve popülerlikleriyle öne çıkan isimler şu kategorilerde ödüllendirildi:

GQ Men of the Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu: Mert Yazıcıoğlu, Sinem Ünsal çok konuşuldu 2

Yılın Uluslararası Başarısı: Aras Aydın
Yılın Yükselen Yıldızı: Burak Dakak
Yılın Şefi: Bahtiyar Büyükduman
Yılın Müzisyeni: Edis
Onur Ödülü: Mazhar Alanson
Yılın Hype’ı: Çakal
Yılın Oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Rafael Cemo Çetin
Zamansızlık Ödülü: Okan Bayülgen
Yılın Kadını: Sinem Ünsal
Yılın Spor İnsanı: Victor Osimhen
Yılın Göz Alıcı Başarısı: Serkan Çayoğlu

GQ Men of the Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu: Mert Yazıcıoğlu, Sinem Ünsal çok konuşuldu 3

Sinem Ünsal, “Yılın Kadını” ödülünü alırken kırmızı halıdaki tarzıyla çok konuşuldu.

Mert Yazıcıoğlu ise başarılı performanslarıyla yılın oyuncusu seçilirken sosyal medyada büyük tebrik yağdı.

