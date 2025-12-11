Hakan Ural neden programda yok? Neler Oluyor Hayatta'dan ayrıldı mı?

Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucuları arasında yer alan Hakan Ural’ın hafta başından bu yana programda yer almamasının nedeni merak ediliyor. Peki, Hakan Ural neden programda yok, ayrıldı mı? Hakan Ural'ın hastalığı ne?

HAKAN URAL PROGRAMDA NEDEN YOK?

Sağlık sorunları yaşayan Hakan Ural, Instagram hesabından açıklamada bulundu. Soğuk algınlığına yakalanan Ural, arka arkaya açıklama yaptı. Hakan Ural, sağlık sorunları nedeniyle programda yer alamadığını açıkladı.

Toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Hakan Ural en geç pazartesi günü ekrana döneceğini söyledi.