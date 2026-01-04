Gülben Ergen’den Pınar Erbaş isyanı: Neden ekranda değil?

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın gizli tanık ifadelerinde adının geçmesi sonrasında SHOW TV'deki işine ara verdi.

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum" diyen Erbaş "Bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim" demişti.

Bu açıklamadan günler sonra Gülben Ergen Pınar Erbaş'ı hatırlattı.

Ergen paylaşımında "Pınar Erbaş neden ekranda değil? Yanlış bir evlilik yapmış olmanın bedelini neden işini yapamayarak ödemek zorunda? Ruhen yaşadığı şokun üzerine farklı bir baskı mı kuruluyor?" diyerek sitem etti.