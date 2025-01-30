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  4. Gülben Ergen ifade verdi! Adliye çıkışı kendini tutamadı! 'Mücadeleye devam'

Gülben Ergen ifade verdi! Adliye çıkışı kendini tutamadı! 'Mücadeleye devam'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 11:36
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek hakkında X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayet edilmişti. Gülben Ergen Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Gülben Ergen ifade verdi! Adliye çıkışı kendini tutamadı! 'Mücadeleye devam'

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Sıla bebek hakkında X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle şikayet edilmişti. "Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş" diyen Gülben Ergen bugün ifadesini vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

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Adliyeden çıkarken görüntülenen ünlü şarkıcı 'Verdim ifademi çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim.' diye konuştu.

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PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı ifadesini verdikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gülben Ergen ifadesinin yazılı olduğu belgeyi paylaşıp 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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