Güldür Güldür’ün Mesut’u Uğur Bilgin eşiyle pozlarını paylaştı! "Ellerimiz bir ömür boyu ayrılmasın"

Show TV’nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show’da canlandırdığı “Mesut” karakteri ile tanınan oyuncu Uğur Bilgin, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Özel yaşamını genellikle gözlerden uzak yaşayan Bilgin, geçtiğimiz yıl İrem Uslu ile evlenmişti.

Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım ile gündem oldu. İrem Uslu ile birleştiren Bilgin, evlilik yıl dönümünde eşine olan sevgisini herkese ilan etti.

Uğur Bilgin, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu paylaşımına "Ellerimiz bir ömür boyu ayrılmasın. Hep yan yana olalım canımın içi. Nice senelerimiz olsun" notunu düştü.

Çiftin mutluluk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.