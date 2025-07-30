Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Ozan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Berkay Tulumbacı zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Berkay Tulumbacı, Yeşilçam’ın efsane ismi Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminde Kemal Sunal'a hayat verecek.

Özel hayatı da merak edilen ünlü isim 18 Haziran 2023’te müzisyen Ezgi Gergin ile nikah masasına oturmuştu. Berkay Tulumbacı'nın eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

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Berkay Tulumbacı ve eşinin sosyal medya üzerindeki fotoğraflarına; 'çok güzelsiniz', 'şanslı adam', 'muhteşem ikili', 'harika bir çiftsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Levent Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Tulumbacı, konservatuvar eğitimi sırasında sahne yeteneğini geliştirerek kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.