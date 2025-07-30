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Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Güldür Güldür Show’daki Ozan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Berkay Tulumbacı, tiyatro sahnesindeki ödüllü performansları ve dizi rolleriyle de adından söz ettiriyor. Tulumbacı'nın gözünden sakındığı eşi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin eşi güzelliğiyle hayran bıraktı.

Güldür Güldür'ün Ozan'ı Berkay Tulumbacı'nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Ozan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Berkay Tulumbacı zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdilerde yeni proje hazırlığında.

Güldür Güldür ün Ozan ı Berkay Tulumbacı nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 1

Berkay Tulumbacı, Yeşilçam’ın efsane ismi Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filminde Kemal Sunal'a hayat verecek.

Güldür Güldür ün Ozan ı Berkay Tulumbacı nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 2

Özel hayatı da merak edilen ünlü isim 18 Haziran 2023’te müzisyen Ezgi Gergin ile nikah masasına oturmuştu. Berkay Tulumbacı'nın eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Güldür Güldür ün Ozan ı Berkay Tulumbacı nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 3

YORUM YAĞDI

Berkay Tulumbacı ve eşinin sosyal medya üzerindeki fotoğraflarına; 'çok güzelsiniz', 'şanslı adam', 'muhteşem ikili', 'harika bir çiftsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

Güldür Güldür ün Ozan ı Berkay Tulumbacı nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 4

BERKAY TULUMBACI KİMDİR?

Berkay Tulumbacı, 8 Haziran 1991 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde dünyaya geldi. İstanbul Levent Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu.

Güldür Güldür ün Ozan ı Berkay Tulumbacı nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı 5

Tiyatro kökenli bir sanatçı olan Tulumbacı, konservatuvar eğitimi sırasında sahne yeteneğini geliştirerek kariyerine sağlam bir temel oluşturdu.

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