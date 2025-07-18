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Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Şanslı adam'

Güldür Güldür Show'un Paşa’sı olarak izleyici karşısına çıkan Toygan Avanoğlu kendine has tarzı ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de İranlı eşiyle gündem oldu. Avanoğlu'nun eşi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Şanslı adam'
Öznur Yaslı İkier

Güldür Güldür Show'un yıldızı Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile nikah masasına oturmuştu. Şiva Behrouzfar da eşi gibi oyuncu olsa da şu sıralar kızıyla ilgilendiği için ekranlardan uzak duruyor.

Güldür Güldür Show'daki kendine has tavırları ve sempatik halleriyle dikkat çeken Toygan Avanoğlu şimdi de eşiyle gündem oldu.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Şanslı adam 1

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Ünlü ismin İranlı eşi Şiva Behrouzfar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Avanoğlu'nun eşi için 'çok güzel', 'kadın baya güzel', 'şanslı adam' gibi yorumlar yapıldı.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Şanslı adam 2

Şiva Behrouzfar ile eşi daha önce bir ödül gecesine katılmış ve diyalogları ile güldürmüştü. Şiva Behrouzfar' "Eşiniz evde nasıl biri" sorusuna "Böyle biri" diyerek yanıt vermişti.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Şanslı adam 3

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ise "Ödülsüz. Ödül olaydı evde bir ağırlığımız olurdu" diyerek karısına takılmıştı.

Güldür Güldür ün yıldızı Toygan Avanoğlu nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! Şanslı adam 4

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Güldür Güldür Toygan Avanoğlu
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