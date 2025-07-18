Güldür Güldür'ün yıldızı Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Şanslı adam'

Güldür Güldür Show'un yıldızı Toygan Avanoğlu 2019 yılında İranlı sevgilisi Şiva Behrouzfar ile nikah masasına oturmuştu. Şiva Behrouzfar da eşi gibi oyuncu olsa da şu sıralar kızıyla ilgilendiği için ekranlardan uzak duruyor.

Güldür Güldür Show'daki kendine has tavırları ve sempatik halleriyle dikkat çeken Toygan Avanoğlu şimdi de eşiyle gündem oldu.

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Ünlü ismin İranlı eşi Şiva Behrouzfar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Avanoğlu'nun eşi için 'çok güzel', 'kadın baya güzel', 'şanslı adam' gibi yorumlar yapıldı.

Şiva Behrouzfar ile eşi daha önce bir ödül gecesine katılmış ve diyalogları ile güldürmüştü. Şiva Behrouzfar' "Eşiniz evde nasıl biri" sorusuna "Böyle biri" diyerek yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu ise "Ödülsüz. Ödül olaydı evde bir ağırlığımız olurdu" diyerek karısına takılmıştı.