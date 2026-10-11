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Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirci isyan etti! Sosyal medyada 'Artık final yapın' yorumları

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, 37. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Uzayan hikâyeden sıkılan seyircilerden peş peşe tepki geldi. Sosyal medyada "Artık final yapın" ve "Lastik gibi uzattınız diziyi" yorumları dikkat çekti.

Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirci isyan etti! Sosyal medyada 'Artık final yapın' yorumları

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirciden bazı sitemler vardı.

Sosyal medyada "Artık final yapın", "Yönetmen lütfen ters köşe yap", "Ya yetti artık tekrar sahneler hep", "Lastik gibi uzattınız diziyi" yorumları yapıldı.

Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirci isyan etti! Sosyal medyada Artık final yapın yorumları 1

GÜLLER VE GÜNAHLAR 37. BÖLÜM ÖZETİ

Berrak’ın evde kalmak için yaptığı hamleler ailede krize neden olurken, Mustafa’nın tutuklanması ve Ebru’nun intikam planı olayları daha da karmaşık hale getirdi. Sonay’ın Serhat ve Zeynep’i ayırmak için kurduğu tuzak ise bölümün finaline damga vurdu.

Serhat’ın Berrak’ı evde istemediğini açıkça dile getirdiği bölümde krizler bitmedi. Kızlar bu duruma çok bozulurken Serhat, Berrak’ı arabayla otele gönderir. Ancak evden ayrılmaya niyeti olmayan Berrak, İlkim ile anlaşarak gizlice eve girer. Serhat’ın aldığı karara rağmen evde kalmak için harekete geçen Berrak, yeni bir krizin fitilini ateşler.

Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirci isyan etti! Sosyal medyada Artık final yapın yorumları 2

MUSTAFA TUTUKLANDI, EBRU İNTİKAM PEŞİNDE!

Gözaltına alınan Mustafa, Azra’nın verdiği ifade üzerine tutuklanır. Serhat, Azra’yı kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Sonay da Mustafa’ya yardım edemez. Yaşananların ardından Ebru, intikam almak için Cihan’ın lehine tanıklık yapar. Mahkeme sonuçlanana kadar bebek Cihan’a verilir.
Güller ve Günahlar 37. bölüm sonrası seyirci isyan etti! Sosyal medyada Artık final yapın yorumları 3

SONAY’IN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Serhat ve Zeynep’in arasını açmak için harekete geçen Sonay, planını adım adım uygulamaya koyar. İkili aynı anda boşanma evrakının bulunduğu zarfı alır. Her ikisi de diğerinin boşanma davası açtığına inanamaz. Gerçeği öğrenmek isteyen Zeynep, Serhat’la konuşmak için otele gider. Ancak burada Serhat ve Sonay’ı aynı odada yakalar.

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Güller ve Günahlar
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