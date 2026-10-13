Güller ve Günahlar 38. bölüm fragmanı! Zeynep Serhat'ı yatakta görünce...

Güller ve Günahlar 38. bölüm fragmanı paylaşıldı. Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar'ın 38. bölümünde yine heyecan dolu anlar vardı.

Sunay'ın oyunuyla dağılan Zeynep, Serhat'ı terk etmeye karar verir. Serhat ise otelde uyanıp yanında Sunay'ı görünce olanları anlamakta güçlük çeker... Zeynep "Geldim ama sen başka bir kadınla..." diyerek Serhat'ı suçlar.

Güller ve Günahlar son fragman seyircinin dikkatini çekti. Ancak bu fragmana eleştiriler de vardı. Fanlar "Heyecanla bekliyoruz" derken bazı izleyiciler ise "Edebinizle final yapın" yorumlarında bulundu.



Şimdi Serhat ve Zeynep'in arasında yaşanacaklar merak ediliyor.