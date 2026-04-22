Güller ve Günahlar dizisi için karar verildi! İşte veda tarihi

“Güller ve Günahlar” dizisi cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği Kanal D’nin NGM imzalı dizisi ikinci sezon onayını şimdiden aldı.

Aldığı yüksek reytingler ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken dizinin sezon final tarihi belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı “Güller ve Günahlar” dizisi yeni bir değişiklik olmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı sezona ara verecek.

Kurban Bayramı hafta dizinin yeni bölümünün ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.