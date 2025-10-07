Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı Murat Yıldırım'ın kızı Miray 3 yaşında! Doğum günü karelerine beğeni yağdı

Kanal D’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Serhat karakterine hayat veren oyuncu Murat Yıldırım, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Ekim 2022'de ilk kez anne baba olmuş ve dünyaya gelen kızlarına 'Miray' adını vermişti.

Murat Yıldırım ve Iman Elbani'nin minij kızları Miray, 3 yaşına bastı. Çift, kızları Miray için doğum günü partisi düzenledi.

Yıldırım, doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından ''İyi ki doğdun canım kızım'' notuyla paylaştı.