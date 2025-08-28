Güller ve Günahlar'ın yıldızı Cemre Baysel dizi için saçlarını simsiyah yaptı! Sosyal medyayı ikiye böldü

Leyla dizisinin apar topar final yapması sonrası hemen yeni projeleri değerlendiren Cemre Baysel Kanal D ile anlaştı. Murat Yıldırım ile başrolde oynayacak olan Cemre Baysel Güller ve Günahlar dizisi için imaj da değiştirdi.

Bal rengi olan saçlarını simsiyaha boyatan Cemre Baysel, kimisinin beğenisini kazanırken, kiminin de 'Bunu kendine neden yaptın?' dedi.

Proje için saç rengini değiştiren oyuncuya pek çok yorum geldi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU

Güller ve Günahlar'da başarılı iş insanı Serhat karakterine Murat Yıldırım hayat verirken fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i Cemre Baysel canlandıracak.

Deniz Can Çelik rejisiyle ekran yolculuğuna çıkacak olan Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Berrak’ın kaza sonrası komaya girmesiyle cevaplarını arayan Serhat’ın yolu, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişecek.