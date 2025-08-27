MAGAZİN

Survivor Serenay Aktaş'tan Murat Yıldırım iddiası! Aziz dizisi kadrosundan çıkarılmış

Güller ve Günahlar'ın Serhat'ı olarak ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım hakkında son dönemde "Oyuncuları işten çıkardı" iddiaları bulunuyordu. Survivor Serenay Aktaş Murat Yıldırım'ı ifşa etti. İşte gündem olan o iddia...

Kubra Akalın

Son olarak Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Gizli Bahçe dizisiyle ekranlarda olan Murat Yıldırım, bu sezon Kanal D’de yayınlanacak Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönüyor.

Murat Yıldırım’ın, proje için daha önce anlaşıp, sözleşme imzalayan birkaç oyuncuyu işten çıkarttığı iddiaları gündemdeydi. Murat Yıldırım hakkında bir yeni iddia daha gündeme bomba gibi düştü.

Survivor ile tanınan ve daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan Serenay Aktaş önemli bir iddiada bulundu. 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin başrolünde olan Aktaş, o dönem diziye kabul edilmedi.

Serenay Aktaş, Instagram hesabından diziyle bütçe konuşmak üzereyken Murat Yıldırım'ın 'Karşımda daha küçük gösteren birini istiyorum' demesi üzerine kadroya alınmadığını iddia etti.

