Güllü aylar önce fenomen dizide rol almış! Görüntüler gündem oldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcının birkaç ay önce fenomen bir dizide rol aldığı da ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla bilinen sanatçı 52 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

Ani bölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün birkaç ay önce fenomen bir dizide rol aldığı öğrenildi.

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin 9. bölümüne, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü konuk olmuş.

Dizide 'Değmezmiş Sana' şarkısı çalınan Güllü'nün diziden görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Güllü'nün dizideki görüntülerine; 'özleyeceğiz', 'yazık oldu', 'mekanı cennet olsun', 'çok üzdün bizi', 'sevdiklerine sabırlar diliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

