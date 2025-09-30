Güllü aynı yerde bir hafta önce de düşmüş! Hastanelik olup ifade verdiği ortaya çıktı

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölmesi sonrasında iddialar gündeme geldi. Şoke eden olay sonrası soruşturma sürerken ilginç detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma çerçevesinde Güllü’nün evindeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntüleri Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı’na incelenmek üzere gönderildi. Ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı öğrenilen yapay zekalı kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu nedenle de ev içi görüntülerdeki müziğin sesinin kesilmesinin bu cihaz tarafından yapıldığı üzerine duruluyor.

AYNI YERDE DÜŞÜP HASTANELİK OLMUŞ

Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü’nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi.

Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır