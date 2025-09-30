Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz'un olay sırasında nerede olduğu ortaya çıktı! "Annem alkol içtiğinde..."

Ünlü isim Güllü’nün ani ölümü, hayranlarını ve kamuoyunu derinden sarstı. Ölümünün ardından “kaza mı, cinayet mi?” soruları gündeme gelirken, olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz'a yönelik çeşitli iddialar gündeme gelirken Emrullah Erdinç "Oğlunun olay sırasında nerede olduğuna dair belirsizlikler dosyayı daha da karmaşık hale getirdi" demişti.

Annesinin vefat ettiği anlarda İstanbul'da olduğu, haberi aldıktan sonra Yalova'ya gittiği öğrenilen Tuğberk Yavuz, annesi Güllü'nün vefatından günler sonra Sabah'a konuştu.

Güllü'nün oğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Annemin, alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder, yere düşerdi. Canına kıyacak biri değildi."