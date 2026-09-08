Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı! Cezaevinden onu aramış: 'Tüm gerçekleri anlatacağım'

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, dava dosyasına giren yeni ses kayıtları dikkat çekti.

ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre Arif Ulu, kızı Sultan Nur Ulu ile Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'nün ölümüne ilişkin kendisine itirafta bulunduğunu iddia etti. Ulu, kızının kendisine "Biz attık baba" dediğini öne sürerek, Güllü'nün iki daire karşılığında öldürüldüğünü iddia etti.

Öte yandan davanın tek tanığı konumundaki Sultan Nur Ulu ise babasının kendisine iftira attığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Dosyaya giren bir başka ses kaydında ise Sultan Nur Ulu'nun bir arkadaşını telefonla aradığı belirtildi. Ulu'nun görüşme sırasında oldukça endişeli olduğu ve arkadaşından yardım istediği öne sürüldü.

'TELEFONUMU AÇSIN YOKSA KÖTÜ OLACAK'

Sultan'ın "Yemin ederim şu an iftira atıyor. Ona söyle benim telefonumu açsın. Yoksa çok kötü yerlere gidecek bu iş." ifadelerine arkadaşı "Dedi ki ben dedi onunla başka türlü hesaplaşacağım." şeklinde karşılık verdi.

Ses kaydının devamında Sultan'ın arkadaşı eğer Arif Ulu yani Sultan'ın babası böyle bir ifade verirse nasıl bir savunma vereceklerini de tek tek anlatıyor. "Kızıyla kavga etti derim bana da böyle böyle şeyler söyledi derim. Dengesiz bir adam psikolojisi bozuk deriz."

CEZAEVİNDEN BAKIN KİMİ ARAMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in de cezaevinden eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu arayarak Arif Ulu'nun kimlerle görüştüğünü sorduğu ortaya çıktı. Tuğyan'ın, Kervan Eminoğlu'na "Sultan'ın babası seni hiç aradı mı?" diye sorarken, Eminoğlu ise "İki gün önce aradı, üç gün önce aradı" şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine Tuğyan, "Doğruyu söyle ama Kervan, bak çok doğruyu söyle. Bak kim dost kim düşman biz bilmiyoruz, bizim psikolojimiz bozuldu. Kervan bu bizim için önemli, iyi misin?" dedi.

'GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM'

Kervan Eminoğlu'nun sözleri konuşmanın seyrini değiştirdi: "Yine de sana söyleyeceğim. Saat 4.30 seni arayacağım. Çıktın çıktın. Çıkmadın ben gerçekleri anlatacağım."

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildiği davanın ilk duruşması 1 Ekim'de görülecek.