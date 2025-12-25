MAGAZİN

Güllü’nün arkadaşı bildiği her şeyi anlattı: Çocuklarını mirastan reddedip hacca gidicekti

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair her gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, "Güllü kızından çok korkuyordu, miras için öldürmüş olabilir" dedi. Kara'nın iddiaları gündem oldu.

Sanatçı Güllü'nün 6. katta bulunan evinin camından düşerek ölümünün ardından iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Soruşturmanın derinleşmesi sonrasında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son olarak ATV Ana Haber'e bağlanan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"KIZINDAN ÇOK KORKUYORDU"

Kara, Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek, "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş. Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış" dedi.

Kara konuşmasının devamında "Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" ifadelerini kullandı.

