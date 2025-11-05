Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yeniden savcılığa çağırıldı! İfadeleri ortaya çıktı! 'Eve gelirsen KADES'e basarım'

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Annesini öldürme planı yaptığına dair yazışmaları ortaya çıkan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve o gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu bir kez daha savcılığa çağrılıp ifade verdi.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre Gülter ifadesinde; "Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım" dedi.

'EVE GELME, SENİ İSTEMİYORUM'

Gülter ifadesinde "Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik" dedi.

"İŞKENCE İDDİALARI ASILSIZ"

Annemin; benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğü iddiaları asılsız... O gece annem çok alkollüydü. Bizim olduğumuz odaya geldi, biz oynuyorduk. Annem de bizimle oynamaya başladı. Ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru baktığımda annem düşmüştü."

Güllü'nün manevi kızı Sultan Nur Ulu ise ifadesinde şunları söyledi: "Son dönemde Güllü annenin de isteğiyle onlarda kalıyordum. Kızı ile annesi bazen atışırlardı ama ben büyük bir kavgalarına şahit olmadım. Ülkem'in 'Annemi öldüreceğim' gibi sözlerini hiç duymadım. Biz şaka dahi olsa camdan atlayalım veya atalım gibi bir laf söylemedik."