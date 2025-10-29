MAGAZİN

Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, patronu Ferdi Aydın Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı. Güllü'nün kızının annesi için "Bu kadın ölsün" yazdığı WhatsApp mesajları da ortaya çıktı.

Güllü'nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün"

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin patronu Ferdi Aydın suç duyurusunda bulundu. Gizli tanıkları da olduğunu söyleyen Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı.

Yalova Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunan Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp yazışmalarını da kanıt olarak gösterdi. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, o yazışmalar ortaya çıktı.

Güllü nün kızının WhatsApp mesajları ortaya çıktı! "Bu kadın ölsün" 1

Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye çağrılıp ifadesi alınan Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" dedi.

