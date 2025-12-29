Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'dan ablasına olay ifadeler! 'Kervan' detayı

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Gülter, AHaber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yaptığı sözlerle kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt verdi.

Güllü'nün oğlu şu an tutuklu olan ablası hakkında bomba ifadeler kullandı. Tuğberk Yağız Gülter "Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.

"ANNEM KERVAN'I SEVMEZDİ"

Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini iddia etti.

Tuğberk, "Son zamanlarda annemin Tuğyan ve Kervan (ablasının sevgilisi) ile arası iyi değildi. Bir gün ablamın intihar girişimi olmuştu. Mutfak camında. O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben topladım" ifadelerini kullandı.

Tuğberk, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.