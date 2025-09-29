MAGAZİN

Güllü'nün ölümü tartışılıyor! Emrullah Erdinç'ten yeni iddia: "İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması..."

Güllü'nün ölümünün ardından şüpheler artıyor. Emrullah Erdinç, Ekol TV’deki yayında yaptığı açıklamada “Güllü’nün kızının odasına girdikten sonra bir şeye tepki verdiği, ardından sürgülü cam bölgeye yöneldiği görülüyor" diyerek görüntülerin bir kısmının kesildiğini iddia etti.

Kubra Akalın

Güllü’nün nasıl öldüğü sorusu yanıt arıyor. Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından pek çok soru işareti gündeme geldi. Son olarak Emrullah Erdinç katıldığı yayında edindiği bilgileri anlattı.

"Ne gördü? Ya içeri girdi zaten giriyor orada bir şey gördü. Bir pat pat sesi geliyor. Sürgülü camlardan birini farz edelim mi kapatmak için gitti dengesini kaybetti. Yer kaygandı deniliyor polisler onu da araştırıyor. Güllü'nün hayatı çok trajik bir hayatı vardı. Çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Uzun süre ayakta durabilen biri değil."

Güllü nün ölümü tartışılıyor! Emrullah Erdinç ten yeni iddia: "İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması..." 1

Emrullah Erdinç ayrıca görüntülerde "İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması soru işaretlerini artırdı" diyerek odada olan kişilerin o anı daha detaylı anlatması gerektiğini vurguladı.

Güllü nün ölümü tartışılıyor! Emrullah Erdinç ten yeni iddia: "İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması..." 2

Erdinç "İlk bakışta ünlü sanatçı Güllü’nün yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi. Adli Tıp ve emniyetin ilk tespitleri de bu yönde. Ancak ortaya çıkan yeni kamera görüntüleri olayın seyrini değiştirdi. Görüntülerin kaynağı da merak konusu oldu. İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması soru işaretlerini artırdı. Normal koşullarda güvenlik kameralarından alınan kayıtlar kesintisiz olurken, burada kim ya da neden bu bölümü kestiği araştırılıyor" dedi.

Güllü nün ölümü tartışılıyor! Emrullah Erdinç ten yeni iddia: "İki dakikalık bir bölümün kesilmiş olması..." 3

İFADELERDEKİ TUTARSIZLIKLAR GÜNDEME GELDİ

Aile içinden verilen ifadelerin tutarsız olduğunu da söyleyen Erdinç "Oğlunun olay sırasında nerede olduğuna dair belirsizlikler ve kesilen kamera görüntüleri dosyayı daha da karmaşık hale getirdi. Bu nedenle soruşturmanın ilçe emniyeti yerine Asayiş Şube tarafından yürütülmesi gerekiyor. Sonuç olarak, Güllü’nün ölümü ilk anda “basit bir düşme” gibi görünse de ortaya çıkan detaylar olayı şüpheli hale getirdi."ifadelerini kullandı.

