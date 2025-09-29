MAGAZİN

Güllü'nün son anları ortaya çıktı! 2 dakikalık görüntü neden kesildi?

Yalova'daki evinin camından düşerek ölen Güllü'nün son görüntüleri bazı soru işaretlerine sebep olmuştu. Görüntülerin kesildiği iddiaları sonrası Güllü'nün son görüntüsünün tam videosu ortaya çıktı. İşte Güllü'nün ev içi kamerasının görüntüleri...

Yalova'daki evinde asistanı ve kızıyla olan Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü sonrası cinayet mi kaza mı sorusu tartışılmaya başlandı.

Emrullah Erdinç katıldığı yayında Güllü'nün ortaya çıkan son görüntülerinin bir kısmının eksik olduğunu söyledi.

Sosyal medyada tartışma yaratan eksik bölümün güvenlik kamerasının özelliğinden kaynaklandığı öğrenilirken, otopsi raporunda darp izine rastlanmadı.

GÜVENLİK KAMERASI MÜZİK SESİNİ KESTİ

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi. Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği görüldü. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla (Doğal arap sabun) temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Güllü
