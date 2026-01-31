MAGAZİN

Hasan Can Kaya hiç bakmadı, Reynmen ve Çakal güldü! Sağlık kontrolünden geçirildiler

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında bugün yeni gözaltılar oldu. Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındı. Ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirilirken kameralara dikkat çeken bir an yansıdı. Hasan Can Kaya, sağlık kontrolü sırasında kameralara hiç bakmadı. Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal’ın ise kameraları fark ederek güldüğü görüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

KAMERALARA HİÇ BAKMADI

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi. Hasan Can Kaya, sağlık kontrolü sırasında kameralara hiç bakmadı. Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal’ın ise kameraları fark ederek güldüğü görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

