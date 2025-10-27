MAGAZİN

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın 'gizli tanık var' adliyeye koştu! "Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum"

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulundu. Yanına şahitlerini de alan Aydın yine Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın 'gizli tanık var' adliyeye koştu! "Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum"

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

Güllü nün patronu Ferdi Aydın gizli tanık var adliyeye koştu! "Tuğyan ın katil olduğunu düşünüyorum" 1

"TUĞYAN'IN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, “Annemi öldürdüm'' dediğini öne sürerek, şunları söyledi:

Güllü nün patronu Ferdi Aydın gizli tanık var adliyeye koştu! "Tuğyan ın katil olduğunu düşünüyorum" 2

“Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım'ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım'ın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanım'ın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var."

"GİZLİ TANIKLARIMIZ VAR"

Sözlerine devam eden eski patron gizli tanıkları olduğu da ifade ederek şöyle dedi:

Güllü nün patronu Ferdi Aydın gizli tanık var adliyeye koştu! "Tuğyan ın katil olduğunu düşünüyorum" 3

"Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş."

Kaynak: DHA

