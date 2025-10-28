Güllü'nün patronu 'gizli tanık' getirdi! Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti: 2.5 saat savcıya ifade verdim...

Yalova'da evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün sahneye çıktığı mekânın sahibi Ferdi Aydın'ın iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Aydın, Güllü'nün kızını cinayetle suçladı.

Yanındaki iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın söz konusu iddialarının ardından açıklama yaptı. Gülter; "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Gizli tanık getirdi! Kızının itiraf mesajları olduğunu iddia etti

ÇOCUKLARI, FERDİ AYDIN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında 16 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: DHA