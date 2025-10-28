MAGAZİN

Güllü'nün patronu 'gizli tanık' getirdi! Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti: 2.5 saat savcıya ifade verdim...

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'nın suçlamaları gündem oldu. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın iddialarının ardından "Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" dedi.

Yalova'da evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün sahneye çıktığı mekânın sahibi Ferdi Aydın'ın iddiaları gündemden düşmüyor. Son olarak Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Aydın, Güllü'nün kızını cinayetle suçladı.

Yanındaki iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın söz konusu iddialarının ardından açıklama yaptı. Gülter; "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" dedi.

ÇOCUKLARI, FERDİ AYDIN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında 16 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: DHA

