MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü oğlu Tuğberk yüzünden 2 kere KADES'ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..."

Şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Güllü'nün oğlundan şiddet gördüğü iddia edilmişti. 2 yıl önceki olay ilk kez Neler Oluyor Hayatta programında ortaya çıktı.

Güllü oğlu Tuğberk yüzünden 2 kere KADES'ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..."

Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşüp ölmesinden sonra çocuklarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajlarının ortaya çıkmasından sonra şimdi de oğlu Tuğberk Yağız Gülter gündemde.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialara göre; Güllü oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet görüyordu. Hatta öyle ki şarkıcı bir dönem KADES uygulamasından yardım çağrısında da bulundu.

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programı konuya dair net bilgilere ulaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım' "Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Güllü'nün, 2 yıl önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından bilgiyi doğrulatan Neler Oluyor Hayatta programı olayın tarihini de açıkladı.

Güllü oğlu Tuğberk yüzünden 2 kere KADES ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..." 1

5 Mart 2023 saat 16.34'te 2 defa KADES'e çağrıda bulunan Güllü; ekipler olay yerine gittiğinde şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Tuğyan'ın çocuğunun velayetinin elinden alındığı iddiası sonrası bu iddiaların doğru olmadığı da ortaya çıktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'in kızı aşk hayatıyla gündemde! O isimle anılınca...Fatih Terim'in kızı aşk hayatıyla gündemde! O isimle anılınca...
Yayınlanır yayınlanmaz merak edildi! Nerede çekiliyor?Yayınlanır yayınlanmaz merak edildi! Nerede çekiliyor?

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.