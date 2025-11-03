Güllü oğlu Tuğberk yüzünden 2 kere KADES'ten yardım istemiş! "Ekipler olay yerine gittiğinde..."

Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşüp ölmesinden sonra çocuklarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in mesajlarının ortaya çıkmasından sonra şimdi de oğlu Tuğberk Yağız Gülter gündemde.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialara göre; Güllü oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet görüyordu. Hatta öyle ki şarkıcı bir dönem KADES uygulamasından yardım çağrısında da bulundu.

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programı konuya dair net bilgilere ulaştı.

Güllü'nün, 2 yıl önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından bilgiyi doğrulatan Neler Oluyor Hayatta programı olayın tarihini de açıkladı.

5 Mart 2023 saat 16.34'te 2 defa KADES'e çağrıda bulunan Güllü; ekipler olay yerine gittiğinde şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili bir iddia daha gündeme geldi. Tuğyan'ın çocuğunun velayetinin elinden alındığı iddiası sonrası bu iddiaların doğru olmadığı da ortaya çıktı.