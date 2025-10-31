MAGAZİN

"Bu kadın ölsün'' mesajı ortaya çıkmıştı! Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem'den şok ifade! 'Ben yaptım ama çok pişmanım'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili iddialar da gündemden düşmüyor. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ortaya çıkan WhatsApp mesajları sonrası oğlu Tuğberk Yağız'ın annesine şiddet uyguladığı iddiası gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger kan donduran açıklamalarda bulundu.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar ise adeta kan donduruyor.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün ölümüne ilişkin patronu Ferdi Aydın suç duyurusunda bulundu ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı. Gülter'in annesi için, "N'olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" yazılı mesajlar attığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, Dülger'in açıklamaları şöyle;

''Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü.

Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.

Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı "Kanlı tişörtüm sende mi?" diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

'BEN YAPTIM AMA ÇOK PİŞMANIM'

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a "3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?" diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana "Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla" dedi.

Tuğyan falçatayla kendine zarar vermişti, acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.

Tuğyan beni aradı "Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi.

Güllü'nün cinayete kurban gittiğini ifade eden patronu Ferdi Aydın ise savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:

'BEN ÖLÜRSEM KIZIM YAPMIŞTIR'

Güllü Abla 1 ay önce kızının yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını, kızının sevgilisi olan kişinin evli ve 3 çocuk sahibi olduğunu, silah kaçakçılığı yaptığını söyledi. Kızının onu öldürmesinden çok korkuyordu. Bana "Sen benim oğlumsun, eğer ben ölürsem kızım yapmıştır" dedi.

Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım. Tuğyan bana daha önce de "Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam" diye sormuştu.

Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.

