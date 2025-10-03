Güllü soruşturması derinleşiyor! Adli Tıp Uzmanı ihtimalleri tek tek sıraladı! 'Hayatın olağan akışına aykırı'

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Güllü’nün Yalova’da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan

Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü, yaşanan olayı değerlendirdi. Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü videodaki sessizliğe dikkat çekti.

Görgülü, "Yaklaşık bir buçuk dakikaya yakın sessizlik var. Orada iki tane genç kız var. Güllü hanım çıktıktan sonra bir şıkırdatma sesi duyuyoruz yaklaşık 10 defa. Bazı iddialar var yasaklı madde kullanımıyla ilgili. Güllü hanım çıkıyor ve yavaş hareket ediyor." dedi.

'OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

Belinde platin olan ve vertigo hastalığına dikkat çeken Görgülü, "Vertigo, kullandığı ilaçlar, belindeki platin davranışlarındaki yavaşlığı açıklıyor. Hayatın olağan akışına aykırı durum var burada. Siz evinizdeki kişileri tanıyorsunuz. 'O ne lan' demeniz için hayatın olağan akışı dışında bir durumla karşılaşmış olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PENCERE NEDEN AÇIKTI?

Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü sözlerine şöyle devam etti; 'Olay 26 Eylül'de yaşandı. O gün Çınarcık'ta hava durumuna baktım. Gece hissedilen sıcaklık 11 derece. 11 derece hissedilen sıcaklıkta camı açar mısınız?'

KIZLARININ YENİDEN İFADESİ ALINACAK

Olay gecesi anneleriyle yemek yiyip film izlediklerini, annelerinin 2–3 şişe alkol içtiğini ve roman havası oynarken ayağının kayması sonucu camdan düştüğünü beyan eden Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulunun ifadelerinin yeniden alınacağı öğrenildi.