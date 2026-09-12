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Güllü soruşturmasında 3 tanık dinlenecek! 'Soru işaretleri ortadan kalksın'

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması öncesinde Show Haber'e konuştu. Tuğberk, "Tuğyan ile herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması" dedi.

Güllü soruşturmasında 3 tanık dinlenecek! 'Soru işaretleri ortadan kalksın'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İkinci sanık Sultan Nur Ulu'nun ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim 2026'da başlanacak.

Güllü soruşturmasında 3 tanık dinlenecek! Soru işaretleri ortadan kalksın 1

Yaşanan olay ve davanın yaklaşan ilk duruşması öncesinde Show Haber'e konuşan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hem kardeşi Tuğyan hakkında hem de süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güllü soruşturmasında 3 tanık dinlenecek! Soru işaretleri ortadan kalksın 2

"TEK İSTEĞİM GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI"
Kardeşini cezaevinde hiçbir şekilde ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, şu ifadeleri kullandı: Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?

"SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALKSIN"
Kardeşiyle aralarındaki gerginliğin eskiye dayandığını vurgulayan Tuğberk, "Benim için son noktaydı ama bundan öncesinde de anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Güllü soruşturmasında 3 tanık dinlenecek! Soru işaretleri ortadan kalksın 3

Sadece kardeşiyle değil, teyzesiyle ilgili de konuşan Tuğberk, duruşma günü teyzesini yanında istemediğini belirterek, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" dedi.

Gerçeğin açığa çıkması için çabaladığını ifade eden Tuğberk, duruşmada tanık olarak avukat Burçe Gözeler, Güllü'nün asistanı Çiğdem Emir ve Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesi için dilekçe verdiğini kaydetti.

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