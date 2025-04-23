Gülşen Bubikoğlu 'İyi olmamız lazım' notuyla son halini paylaştı! Beğeni yağdı

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor. Gözlerden uzak yaşasa da paylaşım yaparak zaman zaman dikkat çeken güzel isimden yeni pozlar geldi.

Yeşilçam’ın en güzel kadınları arasında anılan Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçirmişti. Çocukları ve torunlarıyla vakit geçiren güzel oyuncu son halini paylaşarak "Merhabalar, herkes iyi mi? İyi olmamız lazım" yazdı.

Bir dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu'nun son haline beğeni yağdı.

Bubikoğlu zaman zaman X (Twitter) platformunda, "Yeşilçam'ın en güzel kadını" ve "Dünya güzeli" gibi yorumlarla anılarak en çok konuşulan isimler arasına giriyor.



Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada paylaşımlarına ise, "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam’ın en güzel kadını" yorumları yağıyor.