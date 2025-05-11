Gülşen Harbiye'de yine şaşırtmadı! Transparan seçimine yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Gülşen, hit şarkıları ve iddialı sahne kıyafetleriyle her daim gündemde kalmayı başarıyor. Şarkıcı bir süre önce aşırı zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çekmişti.

Konserleri dışında özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışan Gülşen peş peşe kayıplar vermişti. Yakın dostu Metin Arolat'ı ve öncesinde de babasını kaybeden Gülşen işlerine yoğunlaşmış durumda.

Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sağanak yağmura rağmen sahneye çıkan Gülşen, yine cesur tarzıyla dikkat çekti. Gülşen, geceye modacı Tanju Babacan imzalı iki iddialı kostümle damga vurdu.

Gülşen'in transparan seçimi sosyal medyada yine gündeme gelirken fanları yine şarkıcıyı destekleyerek çok beğendi.

Gülşen'i yine eleştirenler de oldu ve sosyal medyada "İç çamaşırıyla gelmiş", "E resmen iç çamaşırıyla sahneye çıkmış ama", "Çok olmamış bu kıyafet" yorumları yapıldı.

Öte yandan hit şarkılarının yanı sıra özel olarak hazırladığı repertuvarıyla alkışları toplayan Gülşen, “İşte tam bu akşam gibi, Yağmurda, soğukta, zorda ve daha beterinde birbirimizin yakasını hiç bırakmayalım. Öyle, böyle güneşi açtıracağız bu memlekette.” dedi.