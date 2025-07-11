Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olduğu iddia ediliyordu! Mert Ramazan Demir'in sevgilisi bakın kim çıktı

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemde. Dizi final olduktan sonra dizide aşk yaşadığı partneri Afra Saraçoğlu’yla ayrılan yakışıklı isim fena yakalandı.

Magazin D, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi. Üstelik genç kadının Afra Saraçoğlu’na benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Bodrum’da tatildeyken yeni sevgilisiyle yakalanan oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Gazetemagazin'in iddiasına göre, bu genç kadının ismi Zeynep ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu...

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Ancak bu iddialar ortada dolaşırken Magazin D bir kere daha bombayı patlattı. Magazin D'nin iddiasına göre Mert Ramazan Demir'in sevgilisi yabancı uyruklu bir model.