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Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olduğu iddia ediliyordu! Mert Ramazan Demir'in sevgilisi bakın kim çıktı

Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde yer alan Mert Ramazan Demir, yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu olduğu iddia edilen genç kadın bakın kim çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu olduğu iddia ediliyordu! Mert Ramazan Demir'in sevgilisi bakın kim çıktı
Kubra Akalın

Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemde. Dizi final olduktan sonra dizide aşk yaşadığı partneri Afra Saraçoğlu’yla ayrılan yakışıklı isim fena yakalandı.

Magazin D, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi. Üstelik genç kadının Afra Saraçoğlu’na benzerliği de gözlerden kaçmadı.

Gülseren Budayıcıoğlu nun torunu olduğu iddia ediliyordu! Mert Ramazan Demir in sevgilisi bakın kim çıktı 1

Bodrum’da tatildeyken yeni sevgilisiyle yakalanan oyuncunun sevgilisinin kim olduğu merak edildi. Gazetemagazin'in iddiasına göre, bu genç kadının ismi Zeynep ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun torunu...

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Gülseren Budayıcıoğlu nun torunu olduğu iddia ediliyordu! Mert Ramazan Demir in sevgilisi bakın kim çıktı 2

Ancak bu iddialar ortada dolaşırken Magazin D bir kere daha bombayı patlattı. Magazin D'nin iddiasına göre Mert Ramazan Demir'in sevgilisi yabancı uyruklu bir model.

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Mert Ramazan Demir
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