Gülsim Ali’yle büyük aşk yaşamıştı! Durul Bazan yeni sevgilisiyle yakalandı

Aşkım Aşkım, Avrupa Avrupa, El Değmemiş Aşk, Yüzleşme, Aşk Ağlatır, Ağır Romantik ve son olarak da Seni Çok Bekledim dizilerinde rol alan Durul Bazan özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Gülsim Ali'yle yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü isim ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü isim önceki gece Bodrum Merkez'de yeni sevgilisiyle el ele yürürken görüntülendi.

DURUL BAZAN KİMDİR?

Durul Bazan, 20 Eylül 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Durul Bazan, 2000 yılında Çarli İş Başında isimli dizide Tarkan rolüyle televizyona adım atmıştır.

2001 yılında Aşkım Aşkım isimli dizide Necati karakterini canlandırarak ünlenmiştir.