Gun's N' Roses, İstanbul konser verdi! Mattia Ahmet Minguzzi unutulmadı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi. Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.

FOTOĞRAFI YANSITILDI

Ayrıca şarkı çalınırken stadyumda kurulan dev ekranlara Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı. Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD’li grubu alkışladı.

Guns N'Roses konserinde Mattia Ahmet Minguzzi anıldı pic.twitter.com/otXiInKFIe — Mynet (@mynet) June 2, 2025

Kaynak: DHA