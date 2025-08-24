Günay Karacaoğlu Ozan Güven'i savundu! Sosyal medyada tepki yağdı: Dayak yiyen kadın kızınız olsaydı...

Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven son günlerde yeniden gündemde. Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven taciz ifşaları sırasında anılmış ve sektörde halen iş buluyor olmasına tepkiler yağmıştı.

“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinde başrolde olan Ozan Güven gündeme gelince bu projeden ayrılmaya karar verdi.

Bu duruma içerleyen isimlerden biri Günay Karacaoğlu oldu. Oyuncu suçu kanıtlanan ve ceza alan Ozan Güven'e destek vererek tepki çekti.

Ozan Güven’le dostluklarının eskiye dayandığını dile getiren Günay Karacaoğlu, “Ben GÜNAY KARACAOĞLU. KADINIM. Ozan’la 35 yıldır yan yanayız, kimi zaman sahnelerde kimi zaman sofralarda, şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar, evde aç oturma, gel, taze fasulye var" dedi.

Sosyal medyada bu duruma gelen tepkiler hızla büyüdü. Günay Karacaoğlu'na "Dayak yiyen kızın olsa ne derdin?", "Şiddet faili sevici bir kadın", "sen ve senin gibi ne kadar sanatçı varsa onlar da yüz karası olarak toplum tarafından dışlanmalı", "Size yetmesi için illa kızınızın kardeşinizin başına gelmesi gerekiyor" tepkileri geldi.