Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı

Kadınlar tacize ve şiddete isyan ederken ünlü isimlerin geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da gündeme geldi. Ozan Güven'in de kız arkadaşına şiddet uygulaması yeniden gündemdeydi. Güven tepkiler sonrası yeni girdiği oyundan ayrıldı.

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz'den ayrıldı

Son günlerde kadınlar başlarına gelen tacizi ifşa ediyor. İfşa edilen isimler arasında oyuncular da var. Tayanç Ayaydın ve Mehmet Yılmaz Ak hakkında ortaya atılan taciz iddiaları sosyal medyada gündem olurken kız arkadaşını darp eden Ozan Güven de yeniden gündeme geldi.

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası alan oyuncu Ozan Güven'in sektörde halen kendisine yer buluyor olmasına tepki yağdı.

'7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde rol alacak olan Ozan Güven kadrodan ayrılma kararı aldı. Tiyatrotr'den yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz den ayrıldı 1

"7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

