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Günden güne eriyor! 29 kiloya düşen Nihal Candan doğum gününü hastanede kutladı! Son hali üzdü

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hastanede tedavi gören ve 29 kiloya kadar düşen Candan'ın durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakım tedavisi devam eden Nihal Candan doğum gününü de hastanede kutladı. Nihal Candan'ın son hali herkesi üzdü.

Günden güne eriyor! 29 kiloya düşen Nihal Candan doğum gününü hastanede kutladı! Son hali üzdü
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. Bu süreçte hızla kilo kaybeden Candan’ın durumu daha da kötüleşti.

Günlerdir hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın son olarak 29 kiloya kadar düştüğü ve kalbinin iki kez durduğu öğrenilmişti.

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Nihal Candan son olarak hastane odasında doğum gününü kutladı. Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'a pasta sürprizi yaptığı o anları takipçileriyle paylaştı.

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Anoreksiya nedeniyle hastanede tedavi gören ve durumu ciddiyetini koruyan Nihal Candan, pastasını kesti ancak pastasında bulunan çileği bile yiyemedi.

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YORUM YAĞDI

Nihal Candan'ın sonhali herkesi üzdü. Sosyal medyada; 'Allah şifa versin Nihal', 'Kötü yorum yapmayın Allâh korusun hepimizin başına gelebilir yazıktır', 'Allah acil şifa versin' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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