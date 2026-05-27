Günler önce entübe edilmişti! Kadir İnanır'dan haber var

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu. Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçı günler önce entübe edildi.

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural yeni bir açıklama yaptı. Kural, “Kadir’in enfeksiyon değerleri ilk günkü değerlere göre daha iyi. Gerileme var ama olumlu konuşmak için çok erken bir süreç” dedi.

Öte yandan Kadir İnanır’ın akciğerindeki tümör nedeniyle zatürresini çok daha ağır geçirdiği tespit edildi.

Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirtti ve ekledi: “Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor.”