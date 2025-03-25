MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerdir sessiz kalmıştı! Ceyda Düvenci zor günler geçiriyor! 'Kaygılı ve üzgünüm...'

Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci toplumsal olaylara yönelik yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, protestolar ve gösterilere sessiz kalan Ceyda Düvenci bunun sebebini açıkladı.

Günlerdir sessiz kalmıştı! Ceyda Düvenci zor günler geçiriyor! 'Kaygılı ve üzgünüm...'
Öznur Yaslı İkier

Bülent Şakrak ile boşanması, Güçlü Mete ile yeni aşkı, sosyal medya paylaşımları ve toplumsal olaylara verdiği tepkilerle adından sıkça söz ettiren Ceyda Düvenci günlerdir sessizliğini koruyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, protestolar ve gösterilere sessiz kalan Ceyda Düvenci bunun sebebini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

ceyda 0

'KAYGILI VE ÜZGÜNÜM'

Düvenci; "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

CEYDA 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahte hesaplarla başı dertte... Takipçilerini uyardıSahte hesaplarla başı dertte... Takipçilerini uyardı
Fenomen dizi için final çanları çaldı! Tarih kesinleştiFenomen dizi için final çanları çaldı! Tarih kesinleşti

Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

Porsuk Çayı'nda kadın cesedi bulundu! Ünlü sanatçının ablası çıktı

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.