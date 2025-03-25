Günlerdir sessiz kalmıştı! Ceyda Düvenci zor günler geçiriyor! 'Kaygılı ve üzgünüm...'

Bülent Şakrak ile boşanması, Güçlü Mete ile yeni aşkı, sosyal medya paylaşımları ve toplumsal olaylara verdiği tepkilerle adından sıkça söz ettiren Ceyda Düvenci günlerdir sessizliğini koruyordu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, protestolar ve gösterilere sessiz kalan Ceyda Düvenci bunun sebebini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

'KAYGILI VE ÜZGÜNÜM'

Düvenci; "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." ifadelerini kullandı.