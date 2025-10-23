MAGAZİN

"Günlük 20 bin lirayla..." sözleri çok eleştirildi! Şeyma Subaşı patladı: Küfür kıyamet...

Kubra Akalın

'Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır' söylediği iddia edilen Şeyma Subaşı günlerce X'te eleştirildi. Şeyma Subaşı bu konudaki yorumlardan bıkınca açıklama yaptı.

Her hareketiyle olay olan Şeyma Subaşı son günlerde yine X'te konuşuldu. Sosyal medyada Subaşı'nın “Günlük 20 bin TL harcayarak gayet güzel yaşanır” dediği iddia edildi.

Şeyma Subaşı'na tepkiler hızla çoğalırken kimi ise fenomene asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Günlerdir süren tepkilerden sonra Subaşı'dan açıklama geldi. Şeyma Subaşı bir video yayınlayarak bu sözlerin kendisine ait olmadığını dile getirdi.

Subaşı "Ben böyle bir şey söylemedim. Hiç aklıma böyle bir şey gelmez zaten. Ama çok üzücü yani. Üzüldüğümden değil de başkaları için üzücü. Altına gelen yorumları görüyorum küfür kıyamet. Niye kendinizi bu duruma sokuyorsunuz? Gerek yok gerçekten. Demedim öyle bir şey" dedi.

Şeyma Subaşı
