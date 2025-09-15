MAGAZİN

Gupse Özay zayıfladı; mini elbiseli tarzı ve değişimiyle adından söz ettirdi!

Son dönemde Barış Arduç ile boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Gupse Özay yeni projesi için kamera karşısına geçti. Bir hayli zayıflayan Özay'ın mini elbiseli tarzı ve değişimi gündem oldu.

Kubra Akalın

'Platonik' adlı yapımla dikkat çeken Gupse Özay projede Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacak. Son dönemde Barış Artuç ile boşanacağı yönünde haberlere dair konuşan Gupse Özay, "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" dedi.

Yeni projesi için imaj değiştiren başarılı oyuncu görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncu, yeni projesinin lansmanında yeni imajıyla ve verdiği kilolarla dikkat çekti.

"ARTIK 41 YAŞINDAYIM"

Saçlarını siyaha boyatan ve daha da uzatan Özay gecede mini elbisesiyle poz verdi. Bir hayli zayıfladığı görünen Gupse Özay'a "Çok güzel olmuşsun", "Barış karın olay git tadını çıkar", "Her halin güzel ama enfes görünüyorsun", "Bu tarz olay" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncu, "Krem sürmeyi seviyorum, makyaj çok yapmıyorum. 41 yaşındayım artık! Herkes bana 43 yaşında cildin çökebileceğini söyledi. O yaşlara gelince uygulayacağım ritüelleri tek tek açıklayacağım. Vitamin enjekte ettiririm belki" diye konuştu.

