MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli anne oluyor! Karnı burnunda ilk pozunu verdi

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Güzel Aşklar Diyarı'nda boy gösteren Ege Kökenli anne olacağını duyurdu. Ünlü oyuncu karnı burnunda ilk pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli anne oluyor! Karnı burnunda ilk pozunu verdi
Öznur Yaslı İkier

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve son olarak da Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade karakterine hayat veren Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi.

Temmuz 2022’de iş insanı Lior Ahituv’la nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Ege Kökenli hamile olduğunu resmen duyurdu.

EGE 1

KARNI BURNUNDA PAYLAŞIM

Ünlü isim; "Bu aşk hikayesine yeni bir karakter ekliyoruz. Çok yakında: Bebek A" notuyla bir video paylaştı.

ege 2

Büyüyen karnıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

EGE 3

Oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamadı.

EGE 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkında tutuklama kararı verilmişti! Ödül 'Türkiye'ye geliş' olunca ne yapacağını şaşırdı...Hakkında tutuklama kararı verilmişti! Ödül 'Türkiye'ye geliş' olunca ne yapacağını şaşırdı...
Sessiz sedasız evlendi! Balayı için orayı seçti...Sessiz sedasız evlendi! Balayı için orayı seçti...

Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat...

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

"Eşcinsel değilim" demişti! Sonunda aşkını ilan etti! İşte sevgilisiyle ilk kareleri

ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak'

ATM'lerde yeni dönem! Hamle geldi 'Tüm bankalar bu kervana katılacak'

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

Sağlık durumundaki sorunu canlı yayında anlatmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.