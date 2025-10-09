Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi birçok yapımda yer alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliği devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesi vermiş ancak mutluluğu yarım kalmıştı. Gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden Ege Kökenli büyük üzüntü yaşadı.

Şimdilerde zor günleri geride bırakmaya çalışan ünlü isim Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Mini şort, ceket ve çizme kombini yapan Kökenli bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Moda dergilerinden fırlamış gibi pozlar veren Kökenli'nin peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.