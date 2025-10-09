MAGAZİN

Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü

Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde hayat verdiği 'Hanzade Alaca' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ege Kökenli bir süre önce bebeğini kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü isim Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Kökenli'nin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi birçok yapımda yer alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliği devam eden ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesi vermiş ancak mutluluğu yarım kalmıştı. Gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybeden Ege Kökenli büyük üzüntü yaşadı.

Güzel Aşklar Diyarı nın Hanzade si Ege Kökenli Paris Moda Haftası na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü 1

Şimdilerde zor günleri geride bırakmaya çalışan ünlü isim Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Güzel Aşklar Diyarı nın Hanzade si Ege Kökenli Paris Moda Haftası na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü 2

Mini şort, ceket ve çizme kombini yapan Kökenli bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Güzel Aşklar Diyarı nın Hanzade si Ege Kökenli Paris Moda Haftası na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü 3

Moda dergilerinden fırlamış gibi pozlar veren Kökenli'nin peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Güzel Aşklar Diyarı nın Hanzade si Ege Kökenli Paris Moda Haftası na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü 4

Güzel Aşklar Diyarı nın Hanzade si Ege Kökenli Paris Moda Haftası na damga vurdu! Beğeni butonu çöktü 5

Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
