Güzide Duran'ın Okan Buruk'tan sonra Fikret Orman ile adı çıktı! Lüks yatta tatil iddiası

Güzide Duran, Adnan Aksoy ile 18 yıllık evliliklerini sonlandıracaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde olan çiftten Adnan Aksoy davada çeşitli iddialarda bulunmuştu. Adnan Aksoy mahkemeye sunduğu dilekçede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini istemişti.

Adı Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışan Güzide Duran bu sefer de Fikret Orman ile anılıyor. Beşiktaş Kulübü’nün eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülen Güzide Duran gündemde.

ÖZEL KOYDA KONSER

Sözcü'de yer alan habere göre ikili, geçtiğimiz hafta sonu Fethiye'deydi. Yalnızca tekneyle ulaşılan özel bir koyda düzenlenen Kenan Doğulu konserini birlikte izledikleri belirtildi.

TUĞBA COŞKUN İLE AYRILMIŞTI

Duran ve Orman’ın, Göcek’te demirli bulunan Fikret Orman’a ait lüks bir yatta birkaç gün geçirdiği öne sürüldü. Tatil boyunca çiftin yakın arkadaşlarının da onlara eşlik ettiği ifade ediliyor. Öte yandan Fikret Orman’ın, yaklaşık yedi yıldır birlikte olduğu Tuğba Coşkun ile kısa süre önce yollarını ayırdığı biliniyor.