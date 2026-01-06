MAGAZİN

Güzide Duran yine boşanamadı! Sürpriz 2 tanık ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un çekişmeli boşanma sürecinin ikinci duruşması bugün görüldü. Duran ile Aksoy'un boşanma davasında mahkeme, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir magazin manşetlerindeki yerini koruyor.

Adnan Aksoy ile evliliğinden biri; kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunan Güzide Duran, her ne kadar Fikret Orman ile birlikteliğinin evliliğini sonlandırma kararı aldıktan sonra başladığını ileri sürse de Aksoy, bu durumun aksini savunuyor.

Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy’un karşılıklı boşanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli olarak görülen duruşmaya Güzide Duran ile taraf avukatları katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, Adnan Aksoy’un tanıkları olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın bir sonraki celse dinlenmesine hükmetti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.

Güzide Duran
