Habertürk ve Show Tv'ye el konuldu! Herkes dizileri merak etti... Sosyal medya karıştı! 'Millet neyin derdinde...'

TMSF, Can Holding’e bağlı şirketlere kayyum atandığını açıkladı. Holding bünyesindeki Habertürk, Show Tv ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete el konuldu. Show Tv'ye kayyum atanmasıyla birlikte sosyal medyada dizilerin akıbeti merak edilmeye başlandı. Yeni sezonu başlayacak fenomen dizilerin ve yeni başlayacak olan dizilerin bu süreçten nasıl etkileneceği merak ediliyor. Bazı kullanıcılar da bu süreçte dizilerin merak edilmesine tepki gösterdi.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete el konuldu. Suçlamaların “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" olduğu öğrenildi.

DİZİLER MERAK EDİLDİ...

Bu süreçte Show Tv'deki dizilerin akıbeti merak konusu oldu. Yeni sezonu başlayacak olan Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizilerinin yanı sıra ekran hayatına yeni başlayacak olan Veliaht ve Bereketli Topraklar dizilerinin bu süreçten nasıl etkileneceği merak ediliyor.

Sosyal medya kullanıcıları dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırıyorlar. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

  • 'Diziler yayınlanır inşallah',
  • 'Bereketli topraklar dizisini bekliyordum ben',
  • 'Diziler yayınlanacak mı?',
  • 'Show dizileri iptal mi o zaman',
  • 'Kızılcık Şerbeti başlayacak mı bu durumda?'

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada en çok merak edilen konunun diziler olması bazı kullanıcıların da tepkisini çekti. Sosyal medyada, 'Millet neyin derdinde?', 'Adalet, hak, hukuk meseleleri dururken dizileri düşünmeliyiz haklısınız', 'Dizi mi? Allah akıl versin...' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİRİLMEDİ

Show Tv'nin yayın akışına baktığımızda kanal akışında bir değişiklik olmadığı görülüyor.

Bu akşam saat 20:00'da başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ü buluşturan Veliaht dizisi ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

